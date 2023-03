vendredi 17 mars 2023 • 278 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Critiqué vivement depuis son vote sur les Best FIFA Football Awards où il a mis Sadio Mané en troisième position derrière le Marocain Hakimi, Aliou Cissé, a pris le temps de se justifier, ce vendredi, lors d'une conférence de presse pour annoncer la liste des 24 joueurs retenus pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023".

"The Best je crois que c’est la question qui amène beaucoup de débats et de polémiques sur un trophée individuel. Du moment où dans ma tête la Coupe du monde est la compétition la plus importante et je ne suis pas le seul à le penser…Malheureusement Sadio Manè n’a pas une seule minute dans cette compétition. Mon choix, ma décision ont été pris en prenant compte de cette compétition. Si Sadio Mané avait joué ne serait-ce qu’une minute dans cette compétition, ce débat ne serait pas là, cette polémique ne s’installerait pas. Mais j’accepte d’être critiqué dans mon objectivité mais je ne souhaite pas être dans des compromissions prendre des positions qui sont à l’antipode de mes valeurs et de mon éducation, dans mon intime conviction et mes principes de vérité de justice et d’objectivité qui ont toujours guidé ma conduite."



"Je ne peux que souhaiter du bien à Sadio Mané"



"Sadio Mané est un top player, notre leader technique. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, sans doute le meilleur joueur sénégalais de tous les temps de toutes les générations confondues et vous ne m’entendrez jamais dire le contraire de cela. Je suis avec Sadio Mané depuis 2011 et je pense que beaucoup dans cette salle ne le connaissaient pas. Ce n’est pas hier, au fil des temps on a noué des relations humaines positives qui dépassent toutes les clichées et qui se fondent sur la sincérité et la loyauté. Ce qui m’importe aujourd’hui c’est la santé de Sadio Mané. C’est quelqu’un qui est resté 3 mois sans jouer. Ce qui m’intéresse c’est sa performance que ce soit avec le Bayern que ce soit avec l’équipe nationale. C’est qui m’importe c’est sa progression week-end par week-end pour que dans un avenir proche devenir le meilleur joueur du monde et je sais qu’il en est capable. Mon soutien et ma considération pour Sadio Mané et les autres restent intacts et rien ne peut entacher cette relation qui est un élément fondateur de nos performances. Je ne peux que souhaiter du bien à Sadio Mané."