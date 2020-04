Rien ne va plus au Barça, le PSG a ciblé le successeur de Tuchel

iGFM-(Dakar) Le président de la FIFA ne veut pas prendre de risque avec la crise sanitaire liée au coronavirus, la presse espagnole s’enflamme avec la crise qui touche le FC Barcelone et le PSG a coché deux noms sur sa liste pour remplacer Thomas Tuchel. Voici votre revue de presse du samedi 11 avril.

Infantino ne veut pas d’une reprise anticipée

En Angleterre,ce sont les déclarations de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui font les gros titres ! En Une du Daily Mirror, le patron de la plus haute instance déclare que la vie est plus précieuse que le footbball. L’Italo-suisse met en garde contre une reprise anticipée qui pourrait avoir de lourdes conséquences et préfère mettre le football au second plan, notamment au Royaume-Uni où le bilan se cesse de s’alourdir. Une déclaration qui fait aussi la Une du Daily Express où l’on apprend que le boss de la FIFA veut prendre son temps quant à un retour à la normale et estime que rien ne presse. « Il ne faut pas être irresponsable. » Il faut sortir de la crise sanitaire avant d’envisager la suite. Outre-Manche, il y a une autre information qui fait la Une du Daily Record : Kenny Dalglish, ancien joueur et entraîneur, véritable légende de Liverpool a été testé positif au Coronavirus. « Le Roi Kenny est à l’hôpital en raison du Covid-19 », titre le média. C’est toute l’Ecosse qui retient son souffle.

La crise au Barça passionne l’Espagne

En Espagne, cela ne s’arrange pas pour le FC Barcelone, bien au contraire ! Depuis quelques jours, le club catalan est dans la tourmente après le remaniement interne de Josep Maria Bartomeu mais l’ancien vice-président, Emili Rousaud a remis de l’huile sur le feu avec cette déclaration : « quelqu’un a mis la main dans la caisse ». Une accusation très grave qui fait la Une du Mundo Deportivo qui estime que Rousaud met le feu au Barça ! Cela déclenche une grand polémique en Espagne alors que le club envisage des poursuites judiciaires contre son ancien dirigeant. Une crise institutionnelle qui passionne aussi le presse madrilène. En Une du journal AS, on estime que c’est le feu au Barça ! Le président Bartomeu est de plus en isolé, il doit se trouver un nouveau conseil d’administration alors que ses opposants réclament des élections anticipées dès que cela sera possible.

Leonardo a coché deux noms pour remplacer Tuchel

En Italie, Zinedine Zidane fait la Une du Quotidiano Sportivo en compagnie de Massimiliano Allegri ! En effet, le Paris Saint-Germain voudrait l’un des deux hommes pour prendre la suite de Thomas Tuchel. Depuis plusieurs mois, les deux entraîneurs sont régulièrement associés au club de la capitale et pour le directeur sportif brésilien Leonardo, cela va se jouer entre ces deux coachs. Si le technicien français est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, l’Italien est quant à lui libre depuis son départ de la Juventus l’année dernière. Si le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en mars dernier, Tuchel ne ferait pas l’unanimité et pourrait se voir signifier la porte de sortie cet été. Leonardo a donc ciblé ces deux noms pour lui succéder. Affaire à suivre donc.