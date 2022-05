lundi 23 mai 2022 • 198 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) C’est un garçon! La superstar Rihanna et le rappeur A$AP Rocky ont eu leur premier bébé le 13 mai à Los Angeles, révèle jeudi le média spécialisé TMZ.

La chanteuse des tubes “Diamonds” et “Umbrella”, qui s’est aussi aventurée avec succès dans la mode, avait été photographiée fin janvier dans les rues enneigées de New York, main dans la main avec A$AP Rocky --Rakim Mayers à la ville-- portant un long manteau rose au bas déboutonné, laissant voir son ventre rond.

L’artiste américaine n’était pas venue au gala du Metropolitan Museum of Art le 2 mai, rendez-vous incontournable de nombre de célébrités de la mode et du spectacle, où elle a table ouverte.

PUBLICITÉ

Aucun représentant du couple - Rihanna a 34 ans et son compagnon 33 ans - n’a pu répondre à l’AFP pour avoir confirmation de l’heureux évènement.

PUBLICITÉ

Rihanna entretient le mystère depuis des années sur la sortie de son prochain album. Son dernier opus date de 2016.

Entre-temps, la Barbadienne, née Robyn Rihanna Fenty, est devenue milliardaire, utilisant la renommée gagnée grâce à sa musique pour lancer des marques de lingerie, de maquillage et de mode.

Rihanna est “l’amour de ma vie”

Le couple avait officialisé leur relation en 2021, après des années de rumeurs persistantes.

Rihanna est “l’amour de ma vie” et “la bonne”, avait confié A$AP Rocky au magazine GQ en mai 2021.

Lorsqu’on lui avait demandé, lors de cette interview, s’il se sentait prêt à être père, le rappeur, connu pour “Praise The Lord” ou “F**kin’ Problems”, avait dit penser qu’il serait “un père incroyable, remarquable, globalement incroyable” : “J’aurai un enfant super cool.”

Fin avril, A$AP Rocky avait été arrêté à l’aéroport de Los Angeles, à sa descente d’un jet privé en provenance de la Barbade, soupçonné d’être impliqué dans une dispute en novembre à Hollywood dans laquelle “le suspect avait tiré avec une arme de poing sur la victime”, selon la police.

Il a été laissé en liberté sous caution.