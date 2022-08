mardi 16 août 2022 • 47 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le couple a effectué son retour à Los Angeles, le 14 août 2022, avec… leur bébé !

Ces derniers jours, Rihanna et ASAP Rocky ont enchainé les sorties dans New-York. Le 11 août dernier, la jeune maman a dégainé une tenue stupéfiante pour aller dîner avec son chéri au Emilio’s Ballato. La chanteuse avait opté pour une petite robe noire qu’elle a associée à une veste dotée et des talons noirs à lanières. Le rappeur portait une chemise à manches longues de style motocross vert baggy avec un jean baggy noir. Lors d’une autre soirée, RiRi avait mis de larges cuissardes avec une jupe assez courte.

Depuis sa naissance de leur petit garçon en mai dernier, le couple a toujours pris le soin de le garder à l’abri des projecteurs. Ils n’ont pas encore commenté publiquement cet heureux évènement et n’ont pas partagé son nom ou une photo pour le moment. Cependant, les deux artistes ont été repérés à la sortie de leur jet privé qui les ramenaient à Los Angeles. À la sortie de l’appareil, les paparazzi ont pu photographier les deux stars en compagnie de leur garde du corps qui portait soigneusement leur bambin, dimanche 14 août.



La petite famille a pu regagner par la suite, son domicile.