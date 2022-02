mercredi 2 février 2022 • 681 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Rihanna et Asap Rocky attendent leur premier enfant. Les internautes essayent désespérément d’en deviner le sexe. Les futurs parents n’ont fait aucun commentaire, mais auraient été trahis par un indice évident…

En annonçant leur grossesse, Rihanna et Asap Rocky ont provoqué un véritable séisme virtuel ! Des centaines de millions d’internautes se sont penchés davantage sur l’évolution de leur relation et s’amusent à deviner le sexe de leur bébé. La future maman aurait même donné un indice évident…

“Vous me mettez enceinte chaque année bon sang !“, déplorait Rihanna en décembre dernier, en réaction aux insistantes rumeurs lui prêtant une grossesse. Elle l’a pourtant confirmée ce lundi 31 janvier 2022, en apparaissant sur une série de photos prises en pleine rue à New York, par une journée enneigée, en compagnie de son chéri Asap Rocky.

Sur les images, Rihanna porte un long manteau Chanel issu de la collection prêt-à-porter automne-hiver 1996 de la maison parisienne, déboutonnée de sorte à ce que son ventre rond se voit. La couleur de l’article est désormais perçue comme une indication du sexe de son bébé.

En effet, de nombreux internautes sont convaincus que Rihanna et Asap Rocky attendent une fille. Leurs tweets et commentaires se sont mêlés à de petites moqueries visant Chris Brown et Drake, deux des célèbres ex de RiRi.