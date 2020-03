Riposte au Covid-19: Covid -19 : Les libéraux soutiennent la loi d’habilitation de Macky Sall

iGFM-(Dakar) Le parti Démocratique sénégalais (PDS) n’a pas manqué à l’invitation du président Macky Sall pour des concertations sur la stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19. Représentés par, le porte parole du parti Tafsir Thioy et le député à l’assemblée nationale, Cheikh Abdou Bara Doli, les libéraux ont manifesté l’adhésion du Pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade et de tous les responsables du parti et des partisans aux mesures prises par le chef de l’Etat.

Les messagers de l’ancien président de la République ont également assuré que, le parti démocratique Sénégalais et ses représentants à l’assemblée nationale vont soutenir le vote de loi d’habilitation à l’assemblée nationale pour permettre au chef de l’Etat de prendre aisément les bonnes décisions dans cette lutte contre le Covid-19.