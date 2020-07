Riposte et prise en charge du Covid-19 : Les milliards du Coronavirus

IGFM – La riposte et la prise en charge du Covid-19 au Sénégal coûtent très cher à l’Etat du Sénégal. L’Observateur fait le point sur les milliards de FCfa déjà dépensés dans la lutte contre la pandémie.

C’est à se demander si le gouvernement pourra aller jusqu’au bout du combat qu’il a engagé contre le Covid-19. Il y a plus dur que les drames sociaux vécus et les restrictions de libertés prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Les conséquences du Coronavirus sur les finances publiques sont énormes. Le gouvernement a vraiment saigné, car c’est à coup de milliards de FCfa que le plan de prise en charge de la maladie a été suivi depuis l’apparition du premier cas sénégalais enregistré le 2 mars 2020 et la mise en place d’un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) le 24 mars 2020. A la date du 15 juillet 2020, 444,544 milliards de FCfa ont été effectivement dépensés sur les 1 000 milliards de FCfa qui constituent le trésor de guerre du Programme de résilience économique et sociale (Pres).

D’après des informations de L’Observateur obtenues des services du ministère des Finances et du budget, ce montant est calculé sur la base des paiements effectués dans le cadre des opérations liées au Covid-19. Un chiffre qui a connu une évolution rapide. En une semaine, les paiements ont connu une augmentation de plus de 21 milliards de FCfa. Ce qui porte à «84%, le taux d’exécution des dépenses décaissables d’un montant de 526,3 milliards de FCfa (hors dépenses fiscales)», précise un document des Finances.

Sur les 444,544 milliards de FCfa dépensés, la plus importante part est revenue au pilier 3 du Pres relatif à la «sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois». Le dernier document produit par les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo révèle «741,6 milliards de Fcfa, dont 370 milliards de FCfa de débours financiers, sur lesquels 224,813 milliards de FCfa ont été effectivement payés». Soit un taux d’exécution de plus de 60%.

22 milliards FCfa à Air Sénégal

Si ce pilier 3 a atteint ce niveau d’exécution, c’est en raison de l’option prise par l’Etat visant à «relever le règlement de la quasi-totalité des obligations impayées retenues. Ces paiements dus aux fournisseurs de l’Etat ont été apurés à hauteur de 146,047 milliards de FCfa. Le tableau dressé par le ministère des Finances et du budget fait ressortir que «les paiements restants ne portent que sur des opérations dont les engagements sont en cours, les compensations tarifaires en faveur de la Senelec pour 27,5 milliards de FCfa, les arriérés de paiement dus aux établissements supérieurs d’enseignement privés pour 7,3 milliards de FCfa, les échéances d’un montant de 11,4 milliards de FCfa dues au titre des facilités qui avaient été faites par le système financier pour la construction de l’Université Amadou Moctar Mbow et le Programme national d’urgence d’électrification rurale». La somme de 71,265 milliards de FCfa a été décaissée par le Trésor public au titre de «soutien aux entreprises affectées dans les secteurs des transports, du tourisme et de l’agriculture».

Dans ce dernier chapitre, la part du lion est revenue à Air Sénégal qui a été perfusée à hauteur de 22 milliards de FCfa à la date du 15 juillet dernier. Le dernier versement effectué pour le compte de la compagnie aérienne nationale remonte à la semaine dernière et se chiffre à 15 milliards de FCfa. Après Air Sénégal, les agences de l’aviation civile et le secteur privé de la plateforme aéroportuaire ont reçu en guise d’appui respectivement 5 milliards et 7 milliards de FCfa. Il s’y ajoute les 10,880 milliards de FCfa versés aux établissements hôteliers.

Le renforcement de la résilience sociale des populations, y compris les compatriotes vivant à l’étranger, constitue le deuxième pilier qui a englouti le plus d’argent dans la prise en charge multiforme et multisectorielle du Covid-19. Sur les 103 milliards de FCfa engagés, 95,815 milliards ont été effectivement payés, dont 62,618 milliards de FCfa au titre de l’aide alimentaire d’urgence aux populations.

Le Gouvernement, à travers le ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, a lancé un programme de distribution de vivres à un million de ménages qui reçoivent, chacun, 100 kg de riz, 10 litres d’huile, 10 kg de pâtes, 10 paquets de sucre et un paquet de savon de 18 morceaux. Le bilan de cette opération d’envergure de distribution de vivres aux populations vulnérables sera fait demain mardi par Mansour Faye et ses collaborateurs.

59,6 milliards de FCfa déjà engloutis par la prise en charge sanitaire

La riposte et prise en charge sanitaire du Coronavirus au Sénégal a coûté, à la date du 15 juillet 2020, la somme de 59,636 milliards de FCfa sur les 77,8 milliards FCfa budgétisés. Le ministère de la Santé et de l’action sociale a effectué des dépenses de paiements de l’ordre de 40,174 milliards de FCfa. D’après le document du ministère des Finances, ce département ministériel, dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr, «doté d’une allocation budgétaire initiale d’un montant de 64,4 milliards de FCfa, aura mobilisé un montant de 51,1 milliards de Fcfa, dont 40,2 milliards de FCfa sur ressources internes et 10,9 milliards de FCfa sur ressources externes de la Banque mondiale pour 4,5 milliards de FCfa et de la Banque islamique de développement (Bid) pour 6,4 milliards de FCfa». «A ces 51,1 milliards de Fcfa, viennent s’ajouter des paiements de 9,98 milliards de FCfa» opérés pour le secteur de la santé. Ces paiements prennent en charge une partie des tests de dépistage effectués à l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef). Cette structure privée a reçu 250 millions de FCFa sur le dernier décompte du 15 juillet 2020. Le reste des paiements est partagé entre les frais de prise en charge des malades à l’hôpital Principal pour 1,750 milliard de FCfa, l’hôpital Dalal Diam pour 1,5 milliard de FCfa, le Projet de réhabilitation de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba pour 3,230 milliards de FCfa, l’achat de masques pour 2,5 milliards de FCfa…

573 milliards de FCfa mobilisés sur les 1 000 milliards du Force-Covid-19

Ces dépenses de paiements ont atteint ce niveau grâce à la disponibilité des ressources du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19). A la date du 15 juillet 2020, 573,35 milliards de FCfa sont mobilisés sur les 1 000 milliards de FCfa prévus pour constituer le trésor de guerre contre la maladie qui a enregistré, à la date d’hier dimanche 19 juillet 2020, 8 810 déclarés positifs, dont 5 948 guéris, 167 décédés et 2 694 sous traitement. Cette manne financière provient des quotes-parts et de l’appui du Fonds monétaire international (Fmi) au Sénégal pour 266 milliards de FCfa, de la Banque mondiale pour un montant de 59,542 milliards de FCfa, de la Banque africaine de développement (Bad) pour 57,6 milliards de FCfa, de la Banque ouest-africaine pour le développement (Boad) pour 22,1 milliards de FCFa…

Parallèlement à ces ressources extérieures, le gouvernement a pu mobiliser au titre des bons du Trésor Covid-19, la somme de 102,25 milliards de FCfa. Une manne qui constitue la somme des contributions de l’Etat et des retombées du recadrage budgétaire de 119 milliards de FCfa. Même si l’objectif de 20 milliards de FCfa n’est pas atteint, les contributions volontaires des Sénégalais à l’effort de guerre ont atteint un montant de 19,722 milliards de FCfa. Des efforts qui ont permis à l’Etat de disposer de moyens suffisants pour faire face à la pandémie. Jusqu’à maintenant…

NDIAGA NDIAYE