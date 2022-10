lundi 24 octobre 2022 • 207 lectures • 0 commentaires

Le conservateur Rishi Sunak va devenir le prochain Premier ministre britannique à la suite de Liz Truss, son unique concurrente dans la course, la ministre Penny Mordaunt, n'ayant pas obtenu lundi le nombre de parrainages.

"Rishi Sunak est élu chef du Parti conservateur", a annoncé Graham Brady, chargé de ces questions au sein de la formation au pouvoir depuis 12 ans. Penny Mordaunt avait juste avant reconnu sa défaite, apportant sur Twitter son "plein soutien" à Rishi Sunak, ancien ministre des Finances de 42 ans qui devient le premier chef de gouvernement non-blanc de l'Histoire du Royaume-Uni, informe l'Afp.



Le nouveau Premier ministre britannique a promis lundi d'apporter "stabilité et unité" face aux "profondes difficultés économiques" que connaît le Royaume-Uni. "Nous avons besoin de stabilité et d'unité, et rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue", a-t-il déclaré lors de sa première prise de parole depuis sa victoire. "C'est le plus grand privilège de ma vie de servir le parti que j'aime et donner à mon tour au pays auquel je dois tant", a-t-il souligné.