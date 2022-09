lundi 26 septembre 2022 • 278 lectures • 0 commentaires

Le collectif des concessionnaires du nettoiement menace d’arrêter le ramassage des ordures sur toute l’étendue du territoire national, à partir de demain mardi.

«Il a été décidé de procéder à un arrêt de travail à partir de mardi 27 septembre à 8h, faute de carburant. Nous avons 6 mois de factures impayées. Ce qui constitue une masse financière assez importante. La conséquence de cette situation : nos fournisseurs de carburant nous ont signifié qu’ils ne peuvent plus continuer à nous accompagner à cause de cette situation. Donc il n y a pas moyen de continuer à assurer le service», a indiqué Boubacar Diallo, membre du collectif.



Il ajoute : «Pour être honnête, avant-hier nous avions envoyé une correspondance au coordonnateur national de l’UCG pour l’en informer. Donc nous pouvons dire que le service ne sera plus rendu à partir du mardi 27 sur toute l’étendue du territoire national. C’est à dire à dire à l’échelle nationale», indique-t-il, interpellant l’Etat.