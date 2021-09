jeudi 9 septembre 2021 • 586 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le Week-end risque d'être pluvieux. En tout cas, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce des précipitations pour samedi. Ci-dessous le Bulletin.

Situation générale: Des orages et pluies relativement fortes accompagnés par moments de coups de vents sont prévus sur l’ensemble du territoire, plus particulièrement sur les régions Sud, Centre et sur la Petite Côte allant à Dakar durant la journée Paysage urbain au crépuscule du vendredi.



Les manifestations pluvio-orageuses persisteront sur toute la façade Ouest au courant de la journée du samedi. Au vu des conditions météorologiques très favorables, la vigilance ci-après s’impose: