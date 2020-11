vendredi 6 novembre 2020 • 82 lectures • 0 commentaires

Ronald Koeman répond à la polémique Messi

iGFM (Dakar) À en croire certaines attitudes ou même les statistiques (Messi n’a pas marqué depuis plus de 1 000 minutes dans le jeu avec le FC Barcelone), on ne peut pas dire que Lionel Messi affiche une forme et une envie de tous les instants au FC Barcelone. Les images de la Pulga marchant en fin de match contre le Dynamo Kiev cette semaine ont fait le tour du monde et l'on se demande réellement si le sextuple Ballon d'Or est encore concerné par le club catalan.

Alors forcément, la conférence de presse organisée ce vendredi en marge de la rencontre entre le Barça et le Betis a beaucoup tourné autour de la Pulga. Sur 18 questions, six ont concerné l'international argentin.

Si Ronald Koeman a usé de la langue de bois, il est tout de même revenu sur les images du match contre Kiev et l'absence de pressing de Messi en fin de match. Mais là encore, ne comptez pas le technicien batave du Barça pour s'épancher sur le sujet.

«Je ne pense pas que le redire soit nécessaire, j'ai déjà répondu plusieurs fois. Tu peux montrer une image de n'importe quel joueur qui marche. Je n’ai pas vu et ça ne m’intéresse pas, il a une très bonne attitude. Si vous voulez créer une polémique, c'est votre problème, je ne vous suis pas.»

Pas sûr que cela suffise à éteindre la polémique...

Footmercato

