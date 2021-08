vendredi 27 août 2021 • 411 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Juventus et Manchester United se sont entendus pour le transfert de Cristiano Ronaldo. Attendu à Manchester City, le Portugais retrouve finalement les Red Devils, douze ans après son départ, informe L'Equipe.

Attendu à Manchester City, Cristiano Ronaldo retourne finalement à Manchester United. Les Red Devils ont officialisé le transfert du Portugais en provenance de la Juventus. Le quintuple Ballon d'Or France Football s'est entendu avec son nouveau club pour un contrat de deux ans et un salaire qui avoisinerait les 25 millions d'euros par saison. Son aventure turinoise s'achève avec deux titres de champion, une Coupe d'Italie et 101 buts en 134 matches.

Désireux de quitter la Juventus, CR7 a très rapidement trouvé un point de chute. Les Citizens semblaient en pole position pour l'accueillir, mais leur rival est soudainement entré dans la danse pour rafler la mise. Un revirement de situation qui s'expliquerait notamment par un échange entre Ronaldo et Sir Alex Ferguson ce vendredi matin. Douze ans après son départ au Real Madrid pour un montant record, Cristiano Ronaldo va bien retrouver Old Trafford.