Royaume-Uni : trois morts à Reading dans une attaque «terroriste»

iGFM-(Dakar) Trois personnes sont décédées suite à une agression au couteau dans un parc de Reading samed soir, une attaque considérée désormais comme « terroriste ». Un homme a été arrêté et placé en garde à vue.

Il faisait beau et le parc était plein de monde, samedi en fin de journée, quand vers 20 heures, « une personne est arrivée, a soudainement crié des mots inintelligibles et est allé vers un groupe d’une dizaine de personnes, essayant de les attaquer au couteau », a raconté un témoin à l’agence britannique PA Lawrence Wort. Des propos rapportés par l’Agence France presse. « Il a poignardé trois d’entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s’est retourné et a commencé à courir vers moi, on s’est retournés et on a commencé à courir », poursuit le témoin.