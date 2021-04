vendredi 23 avril 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Dans le cadre de leur politique RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise), le Directeur Général de Senelec Papa Mademba BITÉYE et le Directeur Général Adjoint de Vinci Energies Abdallah SABRI, ont procédé ce vendredi 23 avril 2021, à la remise de fournitures scolaires et de denrées alimentaires aux populations de Diamniadio et Rufisque.

L’école élémentaire de Keur Ndiaye Lô est dotée de 50 tables-bancs, de 12 bureaux, de 12 armoires et de 6 kits de géométrie. L’école Imam Alioune TOURÉ de Diamniadio a reçu 50 tables-bancs, 3 tableaux, 3 bureaux, 3 fontaines d’eau, 100 cahiers de 100 pages, 100 cahiers de 50 pages et des paquets de stylo. Des denrées alimentaires ont également été distribuées à 270 familles de Diamniadio et à 180 familles de Rufisque.

Pour Papa Mademba BITÉYE, la RSE n’est pas seulement une option stratégique mais un choix ontologique. « La RSE est le microcosme de la société et la nature de ses services en fait une entreprise qui est présente dans tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle» a clarifier le Pape Mademba Biteye.

Au Directeur de la Senelec de mesurer toute la signification de cette action généreuse du Groupe Vinci Energies.« En conformité avec l’esprit de la RSE, Vinci Energies vient de démontre son implication dans les affaires de la société et sa sensibilité par rapport aux enjeux sociaux qui mobilisent nos attentions, nos énergies et nos ressources» a poursuivi M Biteye

M. Papa Mademba BITÉYE a salué l’excellent travail que le Groupe Vinci Energies continue d’abattre pour accompagner la Senelec dans sa mission de service public, celle de fournir une électricité de qualité et en quantité suffisantes, notamment dans cette zone de Diamniadio où d’importants ouvrages électriques ont été réalisés.

Le Directeur Général Adjoint de Vinci Energies M. Abdallah SABRI, a remercié la Direction Générale de Senelec pour avoir fait confiance à Vinci Energies depuis trois ans pour la réalisation de ce programme essentiel à la sécurisation, à la fiabilisation et au renforcement du réseau électrique du Sénégal. « Nous nous réjouissons d’avoir honoré nos engagements en termes de qualité des ouvrages, de respect des délais de travaux et des enveloppes budgétaires. Nous avons également tenu nos engagements dans le domaine du transfert des compétences car des centaines d’ingénieurs et de techniciens sortis d’école, des douvriers qualifiés, ont travaillé dans les chantiers que nous avons réalisés. Un certain nombre d’entre eux sont devenus des collaborateurs de Vinci Energies Sénégal », s'est réjoui M. Abdallah SABRI.

Ce dernier a souligné que Vinci Energies porte de nombreuses valeurs humaines de solidarité, de responsabilité. Plus qu’un principe, la solidarité est une réalité que Vinci Energie exprime de manière concrète sur le terrain et elle se matérialise par cette opération de distribution de produits alimentaires et scolaires.

Le maire de Diamniadio Moulaye GUÉYE a témoigné de sa fierté à la Senelec au regard des investissements énormes consentis pour améliorer la qualité de service au niveau de sa localité. Il en est de même du Président du Conseil départemental de Rufisque et de l’adjoint au maire de Rufisque qui ont particulièrement salué l’apport de Senelec dans le budget de la municipalité.