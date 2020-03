RSF se joint à plus de 120 médias et journalistes d’Afrique de l’Ouest pour demander la libération d’Ignace Sossou

Déjà 84 jours qu’Ignace Sossou est incarcéré à Cotonou, la capitale du Bénin. Pourtant, “tout le monde a aujourd’hui la preuve sonore et écrite que les propos tenus n’ont pas été tronqués par le journaliste embastillé”, écrivent dans une tribune commune publiée ce vendredi 13 mars par plus de 120 médias et journalistes d’Afrique de l’ouest auxquels se joint RSF.

Le journaliste d’investigation et directeur de production de Bénin Web TV, a été condamné le 24 décembre 2019 à 18 mois de prison ferme pour “harcèlement par le biais de moyens de communication électronique”. Il avait été interpellé quatre jours plus tôt après avoir relayé sur les réseaux sociaux des propos du procureur de la République du Bénin tenus au cours d’un atelier de travail organisé par l’agence française de développement médias (CFI). La publication des déclarations exactes du procureur, révélées par un communiqué de l’agence française le 2 janvier, a permis d’établir très clairement que le journaliste a repris mot pour mot les expressions utilisées par le magistrat au cours de cet atelier, sans aucunement détourner le sens du message exprimé.

“Cet élan de soutien de la part des médias et journalistes ouest africains est le témoignage d’une grande préoccupation pour les professionnels de l’information dans la région, estime Assane Diagne, directeur du bureau Afrique de l’ouest de RSF. Pour la première fois au sein de la Cédéao, un journaliste est condamné et emprisonné pour avoir relayé sur les réseaux sociaux des propos d’intérêt public qui ont bien été tenus. Il est emprisonné pour avoir fait son métier.”

“Deux mois et demi après sa condamnation et alors que chacun a pu constater que ce journaliste n’avait commis aucune infraction, il est difficile de comprendre qu’aucun procès en appel ne se soit ouvert afin qu’il puisse être libéré, déclare Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF. Comme le soulignent les rédactions et journalistes signataires de cette tribune, la détention de ce journaliste concerne et choque bien au-delà du Bénin. Trois tweets citant une personnalité publique ne devraient pas pouvoir conduire un journaliste en prison. Sa libération devrait être une priorité pour les autorités.”

Le Bénin occupe la 96e position sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2019.

SIGNATAIRES

MÉDIAS

Abidjan.net (Côte d’Ivoire) aCotonou.com (Bénin) Africafullsuccess.com (Togo) Africaguinee.com (Guinée) Al Akhbar Info (Mauritanie) Bénin Web TV (Bénin) Dépêches du Mali (Mali) Eburnie Today (Côte d’Ivoire) Faso.net (Burkina Faso) Front Page Africa (Liberia) Guineematin.com (Guinée) Icilome.com (Togo) Igfm.sn (Sénégal) Impact.sn (Sénégal) Journaldumali.com (Mali) Kunafoni.com (Mali) L’Alternative (Togo) L’Éléphant Déchaîné (Côte d’Ivoire) L’Événement (Burkina Faso) L’Événement (Niger) L’Investigateur (Mali) L’Observateur Paalga (Burkina Faso) Le Flambeau des Démocrates (Togo) Le Quotidien de Nouakchott (Mauritanie) La Lance (Guinée) Le Challenger (Mali) Le Lynx (Guinée) Lemediacitoyen.com (Côte d’Ivoire) LeReflet.net (Mauritanie) Le Temps (Côte d’Ivoire) Le Populaire (Guinée) LG Infos (Côte d’Ivoire) L’Infodrome (Côte d’Ivoire) L’Intelligent d’Abidjan (Côte d’Ivoire) L’Inter (Côte d’Ivoire) L’Observateur (Guinée) Mali24.info (Mali) Maliactu.net (Mali) Malivox.net (Mali) Malizoom.net (Mali) Matin Libre (Bénin) Medianiger.info (Niger) Nord Sud Quotidien (Bénin) Ouestaf.com (Sénégal) Pressafrik.com (Sénégal) Sahelien.com (Mali) Sidwaya (Burkina Faso) Soir Info (Côte d’Ivoire) Tahalil (Mauritanie) The Point (Gambie) Togoonair.com (Togo) Togo Top News (Togo)

ORGANISATIONS

AfricTivistes Association des professionnels de la presse en ligne – APPEL NJEPAG-Niger CENOZO Collectif #DATAGUEULE Disclose Nothing2Hide Réseau 3i SYNPICS SYNAPPCI UNALFA UNJCI

