jeudi 27 juin 2024 • 3186 lectures • 4 commentaires

Actualité 1 semaine Taille

À la Rts, Pape Alé Niang, qui a été placé à la tête de la boîte, commence à faire le ménage. Il a engagé des audits. En attendant, plusieurs centaines de lignes téléphoniques ont été résiliées.

À la Rts, une mission d'audit financière, organisationnelle et du personnel a été lancée depuis deux semaines pour passer au peigne fin la gestion de son prédécesseur. Selon Libération, déjà 253 lignes téléphoniques, prises en charge par la Rts et affectées à des agents, ont été résiliées.



De plus, certains retraités de la Rts étaient même partis avec leurs «lignes». Les voitures affectées de manière illégale à certains directeurs ont été récupérées et reversées dans le parc automobile. Les audits sont en cours...