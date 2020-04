RUFISQUE : Les hôtels débordés, les cas suspects confinés à la maison à Rufisque

IGFM – Suite aux premiers cas importés de covid-19, les autorités sanitaires avaient réquisitionné trois hôtels au Lac Rose pour accueillir les personnes mises en quarantaine. Depuis le début de la semaine, les hôtels de ce site touristique affichent le plein. Après le départ des 43 Sénégalais revenus des USA, ces hôtels étaient dédiés aux personnes suspectées d’être en contact avec des cas confirmés de coronavirus. Des personnes venues de la banlieue dakaroise mais aussi du département de Rufisque et ses 12 collectivités territoriales. Il n’existe plus de chambre disponible dans ces réceptifs. Raison pour laquelle, les autorités sanitaires sont obligées de procéder à des prélèvements sanguins aux domiciles desdites personnes.

Dans les districts où des cas communautaires ont été enregistrés, les personnes suspectées sont confinées chez elles. C’est le cas à Rufisque et Bambilor où après les prélèvements, les personnes suspectées sont sommées de n’effectuer aucun déplacement en attendant les résultats des tests.

166 prélèvements en 24 heures

En 24 heures, 166 prélèvements ont été effectués dans les trois districts que compte le département de Rufisque. Des prélèvements répartis comme suit : District de Sangalkam 80 prélèvements, dont 71 dans la commune de Bambilor, chez les deux cas communautaires notés à Ndiakhirat Peul et Bambilor. A Diamniadio, 14 prélèvements, dont 12 issus des contacts du Guinéen. Le district sanitaire de Rufisque-ville a effectué 72 prélèvements, dont 50 contacts à Santhiaba et 10 à Arafat dans les domiciles du cas positif noté dans cette localité. 10 autres prélèvements sont effectués à Mérina chez les cas communautaires enregistrés le week-end dernier, puis 2 autres à Dangou. Les résultats de tous ses prélèvements sont attendus. Déjà l’inquiétude est grande et perceptible chez les autorités et les familles de ces cas suspects.

Calèches arrêtées, Jakartamen indésirables

Pour freiner la propagation du virus, le préfet Serigne Babacar Kane a sorti un arrêté hier mercredi, interdisant tout ce qui est activité de transport des calèches dans le département. Les conducteurs de calèches et de charrettes sont priés d’observer un chômage partiel, le temps de circonscrire la pandémie. Le transport des cars et bus entre les communes est également interdit.

OUSSEYNOU THIAM