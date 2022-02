lundi 14 février 2022 • 470 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

Depuis quelques jours une affaire de mœurs défraie la chronique à Rufisque. Il s'agit d'un présumé viol collectif sur une sourde muette âgée de 16 ans. Sept individus ont été placés en position de garde à vue. Ils seront finalement déférés au parquet. Les mis en cause sont accusés d'avoir profité de l'euphorie de la célébration du premier trophée du Sénégal en coupe d'Afrique pour commettre leur forfait. L’Observateur raconte

Alors que tout le peuple sénégalais était sorti dans les rues pour fêter son premier sacre continental, sept jeunes ont profité de l'euphorie de la victoire du dimanche 6 février pour commettre un viol sur une mineure de 16 ans, une handicapée de surcroit. Le forfait se passe à Rufisque, au quartier Diorga Cherif Nord. Dans le quartier où l'affaire s'est passée, le sujet est sur toutes les lèvres. Chacun y va avec ses propres commentaires. Un présumé viol collectif sur une vendeuse de couscous, sourde-muette. Les faits se sont déroulés le jour du sacre des Lions, au moment où tout le monde jubilait dans les rues. Les sept amis qui étaient dans la masse et avaient d'autres sombres projets. Voyant la jeune vendeuse seule devant son étal, les sept amis sont vite piqués par un besoin de satisfaire leur libido et de poursuivre la fête. Profitant de cette ambiance de joie indescriptible, les membres de cette bande de copains réussissent à déplacer la jeune fille sourde et qui ne peut parler correctement. La fille vendait du couscous chaque soir aux abords de la boutique du coin. Dans cette ambiance de manifestation de joie, ils réussissent à l'isoler loin des regards dans un endroit tranquille. Sur place, ils ne se gênent d'abuser d'elle tour à tour. D'après une source proche de l'affaire, la mineure qui n'a pu pas s'extirper des mains de ses agresseurs, a fini par s'évanouir. Mais les jeunes n'ont pas voulu arrêter leur forfait. Ils ont continué à abuser d'elle. Après avoir repris connaissance, la sourde-muette ne voit plus personne autour d'elle. Ses bourreaux avaient fini leur sale besogne et pris la tangente. Elle rentre difficilement chez elle aidée des passants qui ont remarqué son état lamentable. Elle se débrouille tant bien que mal pour raconter son calvaire à sa mère. Pour en avoir le cœur net, celle-ci la conduit à l'hôpital Youssou Mbargane Diop pour des examens. Après examen, le gynécologue constate une pénétration récente ayant en traîné la perte de l'hymen. Muni du certificat médical, la mère de famille porte plainte au poste de police de Gouye Mouride de Rufisque. Les policiers enquêteurs ouvrent une enquête et se lancent aux trousses des présumés violeurs. Après des investigations rondement menées, sept individus ont été placés en position de garde à vue. Ils seront finalement déférés au parquet.

PUBLICITÉ

OUSSEYNOU THIAM