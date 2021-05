vendredi 28 mai 2021 • 605 lectures • 0 commentaires

Une bande de jeunes à bord d’une BMW sommée de s’arrêter pour une visite de contrôle, fonce tout droit sur le check-point de la police et écrase tout.

D’après nos confrères du quotidien Libération, une banale visite de contrôle sur la route devenue macabre s’est déroulée à Rufisque. En effet, des jeunes roulant dans une BMW ont perdu leur sang froid. Alors qu’ils devaient s’arrêter, ils ont foncé tout droit vers le Cheick-point de la police. Il heurte et traîne sur plusieurs mètres, Lat Ndiaye, l’agent du Gmi qui se trouvait sur place. Il a finalement succombé à ses blessures. Un autre conducteur qui lui aussi se faisait contrôlé est dans un état critique.

Des bouteilles d’alcool ont été retrouvées dans la voiture qui avait été abandonnée vers Thiès après une course poursuite. Les Cinq ‘’gosses de riche’’ qui étaient en fuite, le loueur du véhicule et un intermédiaire traqué et ont finalement été cueilli hier, relate le journal dans sa parution du jour.