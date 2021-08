dimanche 22 août 2021 • 504 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alex Evans, troisième-ligne du club gallois de Cwmllynfell, est décédé sur le terrain samedi lors d'un match face à Crynant.

Le troisième-ligne de l'équipe de Cwmllynfell RFC, Alex Evans, est décédé samedi alors qu'il disputait une rencontre face au Crynant RFC. Un responsable du club a déclaré qu'Evans ne se sentait pas bien pendant le match et a quitté le terrain, avant de s'effondrer. Des soignants ont tenté de le réanimer avec un défibrillateur sur place, mais il est décédé sur les lieux.

Surnommé « Jew » par ses partenaires, Evans était un membre très apprécié de l'équipe, et sa mort a profondément choqué le club et ses supporters. Sur Twitter, le Cwmllynfell RFC a écrit qu'il « n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il s'est passé. Nous avons perdu un frère ».

Le capitaine de l'équipe, Chris Balfe, a exprimé son émotion sur Facebook : « Nous avons perdu l'un des garçons qui incarnait parfaitement ce qu'était Cwmllynfell RFC. Une personne farouchement loyale qui donnerait tout sur le terrain et dans la vie. Pour moi, Alex résume ce qu'est le rugby, il a joué pour l'écusson ses copains semaine après semaine. »

La Fédération galloise (WRU) a également présenté ses condoléances à la famille et aux proches d'Alex Evans.

