iGFM (Dakar) Au lendemain d’une allocution de Vladimir Poutine devant le collège élargi du ministère de la Défense qui sonnait comme une reprise en main, Sergueï Choïgou s’est rendu ce jeudi 22 décembre sur le front. L’occasion pour le ministre de la Défense de vérifier le moral de troupes et leurs conditions de vie.

Conditions d’hébergement, fournitures et matériels étaient au cœur de l’inspection menée aujourd’hui par le ministre russe de la Défense auprès des soldats déployés sur le front.



L’occasion pour Sergueï Choïgou de montrer que les autorités ont pris note des messages diffusés sur les réseaux sociaux illustrant le manque de moyens donnés aux soldats pour mener à bien leurs missions.



C’est aussi un signal pour montrer que la hiérarchie va devoir suivre les instructions données hier par Vladimir Poutine. Et notamment fournir aux soldats les équipements nécessaires pour qu’ils puissent passer l’hiver dans de bonnes conditions.



C’est enfin un moyen de montrer à la population qu’on se soucie du sort des soldats en haut-lieu, alors qu’il y a quelques semaines encore, les autorités étaient accusées de les utiliser comme de la chair à canon.



Vladimir Poutine l’a dit : il faut écouter les hommes qui ont le courage de parler de manière critique et faire remonter les informations. Tous les moyens financiers nécessaires sont à disposition.



RFI