jeudi 17 juin 2021 • 209 lectures • 0 commentaires

Son absence de l’accueil du chef de l’Etat dans le nord, l’annonce de sa candidature aux locales et la menace d’une éventuelle sanction, Marie Tew Niane s’est exprimé sur toutes ces questions dans l’émission "Yoon Wi "de la Rfm. Ci-dessous quelques extraits phares.

«La venue du président c’est une bonne chose pour saint Louis. Mais si vous n’êtes pas associé, vous vous garderez d’y participer. Si personne ne vous informe, que vous n’êtes pas invité et que vous y allez, si on vous y manque de respect vous serez le seul fautif.»

Candidature aux locales

«Ce que j’ai dit est clair : ma candidature est irrévocable et irréversible. Ce sont les populations qui peuvent départager les candidats dans une élection locale. De plus, je ne veux pas me dédire d’ici le 23 janvier 2022.

Nous nous sommes battus pour que le président soit élu durant la présidentielle. Et vous avez bien vu combien nous nous sommes battus pour faire gagner le président à Saint Louis. Et les 57%, je pense que ça a été une bonne surprise pour lui.

"Je veux être élu maire"

Nous avons aussi soutenu la majorité durant les législatives puisque les deux députés du département de Saint Louis sont de Benno Bok yakaar. Maintenant, pour les locales, ce sont les populations qui choisissent leur maire. Je veux être élu maire et je pense pouvoir faire mieux que ce qui a été réalisé.»

Risques de sanction

«Je ne vois pas ce que j’ai posé des actes qui ne soit pas conforme à la ligne du parti. Mais j’accepterai tout ce qui adviendra. J’accepterai la décision divine.»