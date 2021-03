mercredi 3 mars 2021 • 1449 lectures • 3 commentaires

Au moment où les partisans de Sonko manifestent leur colère, la section de recherche de la Gendarmerie a entamé son interrogatoire.

Selon Me Khoureychi Bâ, avocat du leader de Pastef, "la notification de la garde à vue a été faite à 14:45 par le Capitaine Ndiaye, commandant la Compagnie de gendarmerie de Dakar qui a personnellement procédé à l'interpellation". Ainsi, l'interrogatoire du leader de Pastef, en la présence de ses avocats, commence.

Pour rappel, Ousmane Sonko a été arrêté pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. "Oui je je confirme que Sonko a été arrêté pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l’ordre public. Il est conduit à la Section de recherche", avait indiqué son avocat, Me Bamba Cissé.

Tout aux alentours de la caserne Samba Diéry Diallo, qui abrite la section de Recherche, les échauffourrées entre les forces de l'ordre et les partisans de Sonko sont toujours en cours.