Sa longévité, budget pour la CAN, Aliou Cissé, les locales...Matar BA dit tout (Entretien)

mardi 23 novembre 2021 • 697 lectures • 0 commentaires

Sport 6 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) C’est le Ministre des Sports qui a le plus duré à son poste. Une occasion saisie par IGFM, pour s’entretenir avec Matar Ba nommé en 2014. Dans cet entretien, le patron du sport sénégalais a évoqué les hauts et les bas qu’il vit depuis sa nomination. Il a également parlé du budget pour la prochaine CAN au Cameroun qui pourrait dépasser 1 milliard. Homme politique à la fois, M. Ba n’a pas manqué d’évoquer sa force à Fatick où il est le maire sortant en vue des Locales du 23 janvier 2022.

Cet article a été ouvert 697 fois.

Publié par Mamadou Salif editor