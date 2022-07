mardi 19 juillet 2022 • 1571 lectures • 0 commentaires

Sport 13 heures Taille

iGFM (Dakar) Dans un entretien avec Lutte TV repris par Record, Sa Thiès s'est exprimé sur l'état physique de son grand frère, Balla Gaye à moins d'un mois du combat de ce dernier contre Gris Bordeaux.

"Balla a très tôt pris le combat en main. Il veut ce combat. Il sait ce qui l'attend. Il sait où il veut aller. Il y a des moments où nous partions seuls dans les dunes. Il y a des choses qu'il négligeait durant ses entraînements, lors de ses précédents combats, aujourd'hui, il ne badine pas avec."



"Balla ne va plus dépasser le poids qu'il a présentement"



"Cela montre son niveau d'engagement dans ce combat. Balla ne va plus dépasser le poids qu'il a présentement. Il était plus lourd face à Yékini, n'empêche, il avait bien géré le combat. Par la suite, il est passé par des difficultés, sa maladie et autres. Le 7 août, il livrera un combat qui va étonner tout le monde."



"Une obligation pour lui de battre Gris"



"Lors de leur dernier combat, Balla et Gris Bordeaux avaient ravi tous les amateurs. Tout le monde était satisfait du combat qu'ils avaient livré. Gris est connu pour la bagarre mais il avait opté pour la lutte. Balla qui était connu pour la lutte pure, avait opté pour la bagarre, c'est pourquoi le combat s'est terminé par des avertissements. Balla a enduré beaucoup de souffrance dans ce combat. Je suis confiant. Il est aimé partout au Sénégal. Lors de ses combats, ses fans viennent remplir l'arène pour le pousser vers la victoire. Et c'est une obliglation pour lui de leur rendre la monnaie en battant Gris."

PUBLICITÉ