iGFM - (Dakar) Après le saccage du Lycée Ousmane Sembène de Yoff, une enquête a été ouverte. Et la gendarmerie a interpellé des élèves co-auteurs de cet acte. De son côté, Mohamed Moustapha Diagne, le porte-parole du ministère de l’Éducation a expliqué les sanctions disciplinaires encourues par ces élèves.

«Déjà une plainte a été déposée pour clarifier la situation. Çà c’est la voie judiciaire. Nous en ce qui nous concerne il est tout à fait normal que le conseil de discipline se réunisse pour statuer sur la question. Le conseil de discipline va se réunir pour proposer des sanctions et ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion de l’élève.



Nous parents on n’est jamais contents quand il s’agit d’exclure un élève. Mais pour motif de dissuasion, le conseil de discipline pourrait être fondé à demander l’exclusion. Et souvent il est suivi par l’inspection d’académie pour que pareille situation ne se répète pas.»