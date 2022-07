samedi 2 juillet 2022 • 866 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) La gendarmerie s’est saisie du dossier du saccage d’une des salles de classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff, par des élèves dudit établissement.

Les images sont scandaleuses. Des élèves du lycée Ousmane Sembène de Yoff ont bouclé leur année scolaire en saccageant leur salle de classe. Un des élèves présumés auteurs de ces faits, est entre les mains des gendarmes. C’est tout de même, ce que renseigne la Rfm.



«Nous le condamnons. C’est notre fils mais son acte n’est pas civique. Étudier jusqu’à la fin de l’année, devoir aller en vacances et détruite les table-bancs et les cahiers, c’est pas bien. Et le plus grave, c’est que la blouse avec laquelle il venait à l’école, il a nettoyé ses pieds avec et l’a jetée à la poubelle», s’est offusqué le président des parents d’élèves de l’école.



Saltigué Mamadou Mbengue d’ajouter : «Nous sommes actuellement à la gendarmerie avec lui. Et tous les élèves qui y ont participé vont devoir s’expliquer. Si leurs prédécesseurs avaient posé de tels actes est ce qu’ils trouveraient une salle de classe où étudier», se demande le président de l’association des parents d’élèves du lycée Ousmane Sembène de Yoff



