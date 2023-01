mardi 24 janvier 2023 • 14 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Cérémonie sobre mais pleine de sens au siège du Service d'Assistance Canadien aux Organisations (Saco) devenu Catalyse + a 3 partenaires en vue de renforcer leur production et leur productivité dans leur domaine d'activités.

PUBLICITÉ

La cérémonie a été présidée par El Hadj Diouf, représentant de l'Ong canadienne au Sénégal.

Indépendamment du volet financement, Saco renforce les capacités de ses partenaires via la formation. En octroyant ce financement à ses partenaires, les bénéficiaires passent d'une étape de production calibrée à une production de masse à même de satisfaire des cibles.

PUBLICITÉ

Mme Aminata Sow qui dirige la structure des Saveurs du Sahel évolue dans la transformation des produits agricoles, forestiers et halieutiques, a soutenu ; " j ai connu Saco grâce à Mamadou Aly Sow après avoir subi près de 10 années de formation. J'ai bien assimilé les enseignements puisque d'autres formateurs sont venus en appoint. Mon problème résidait dans le fait que je ne disposais pas d'équipements adéquats. Ce financement me permettra d acheter une ensacheuse pour emballer tous les produits de 40 g a 1 kg. Les produits que je commercialise sont vendus à l'échelle locale notamment dans les supermarchés."

Dr Marie Diallo, pharmacienne d'industrie a également reçu 2.194. 081 F abondera dans le même sens en mettant l accent sur le financement reçu : " ce fonds me permettra de commercialiser la farine nutritionnelle dans toute la Cedeao. Nous avons d'abord obtenu notre visa dans le Schéma de Libre Échange qui nous permet d échanger dans l'agroalimentaire en acquérant une ensacheuse.

Les produits qui sont sur le marché sont naturels et n'ont pas d'effets secondaires qui ne présentent aucun danger pour les clients. Nous disposons d'une garantie d'utilisation car respectant les bonnes pratiques de fabrication ( bpf)et les bonnes pratiques de laboratoires ( bpl). Nous ciblons généralement les jeunes de 15/16 ans avec la nutrition actuelle, ils ont besoin de poudres permettant de renforcer leur organisme tout comme les personnes du 3 ème âge. La poudre de souchet ou Ndir question peut se mélanger avec de la bouillie. C est le cas pour les gâteaux, les crêpes, la farine de riz, de mais...L'intérêt est qu'il présente un taux de glycémie bas ( igb).

Enfin, la dernière bénéficiaire, Mme Amy Sarr Ndao a connu Saco Catalyse + depuis 2006 avant de subir une première formation un an après. Son domaine d activité est la transformation des fruits et légumes. Grâce à la formation reçue des bénévoles de Saco, Mme Amy Sow Ndao a également renforce ses capacités au point de devenir consultante et formatrice en planification stratégique.

Elle a pu aussi dispensé des enseignements à des organismes tels que l'Usaid, Giz, la Coopération Italienne et d'autres projets et programmes.

La directrice d'Ekyand qui bénéficie de l'agrément de l'État du Sénégal pourra grâce à ce financement acquérir de machines et des équipements.