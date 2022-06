mercredi 22 juin 2022 • 2819 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané s'est exprimé en conférence de presse, sur les raisons qui l'ont poussé à signer au Bayern Munich après six ans à Liverpool.

"Je suis très heureux de signer au Bayern. Le projet m'a attiré car je le trouve très intéressant. Donc, quand on m'a parlé du projet, je n'ai pas trop hésité. Il (coach Bayern) a expliqué quelles sont ses idées. J'étais très fasciné et je me suis tout de suite vu dans le projet. Quand le Bayern a montré de l'intérêt, j'étais fasciné et je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois. J'ai aussi eu d'autres propositions, mais j'ai choisi le FC Bayern. C'est le bon club pour moi", a déclaré l'international sénégalais, ce mercredi, lors de sa présentation à la presse allemande. "C'est un challenge pour moi de découvrir la Bundesliga", a fait savoir le désormais nouvel attaquant des champions d'Allemagne.



"L'équipe a des chances de faire beaucoup en Ligue des champions. Je n'ai aucun doute sur le fait que le FC Bayern est l'une des équipes les plus fortes du monde. C'était une des raisons du changement. Je crois au projet", a-t-il expliqué.



Pour rappel, Mané a signé un contrat de trois ans, contre 40 millions d'Euros (26 milliards FCFA).

