iGFM-(Dakar) Mis à jour, ce mercredi, le classement des joueurs les plus chers du monde a mis Sadio Mané à la 5e place devant Lionel Messi. Le Français Kylian Mbappé est toujours en tête.

Déterminer la valeur marchande d'un joueur, de nombreux acteurs du monde du football s'y essaient régulièrement. Le Centre International d'Étude du Sport de Neuchâtel a créé son propre algorithme et publie régulièrement son classement. Le site allemand spécialisé Transfermarkt s'est lui aussi imposé comme une référence, servant même d'étalon à certains clubs, dont l'Olympique Lyonnais, pour la valorisation de leurs joueurs. KPMG, géant mondial de l'audit, a lui aussi son propre outil. Le KPMG Football Benchmark vient ainsi de publier son classement des 10 joueurs les plus chers sur le marché à l'instant T.

Mbappé en tête devant Neymar

Et comme ses concurrents, il place Kylian Mbappé (21 ans) en tête. La valeur de l'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France est estimée à 200 M€. L'international tricolore (34 sélections, 13 réalisations) devance son partenaire en club, Neymar (28 ans). Le Brésilien, qui a réalisé un exercice plein et un Final 8 convaincant avec le PSG, voit désormais sa valeur évaluée à 148 M€. Raheem Sterling (25 ans), l'attaquant international anglais de Manchester City, complète le podium, estimé à 140 M€, et suivi de près par son compatriote du Borussia Dortmund Jadon Sancho (20 ans), évalué lui à 136 M€.

Mané devant Salah et Messi

Viennent ensuite les deux compères de Liverpool, Sadio Mané (28 ans, 129 M€, environ 84 milliards FCFA) et Mohamed Salah (28 ans, 126 M€). Lionel Messi (33 ans), au cœur de l'actualité ces derniers jours, pointe lui à la 7e place, estimé à 124 M€. De quoi donner des idées au FC Barcelone si La Pulga continue à réclamer un départ... Harry Kane (27 ans, Tottenham) et Kevin de Bruyne (29 ans, Manchester City) sont eux tous deux évalués à 120 M€. Enfin, Trent Alexander-Arnold (21 ans) referme ce Top 10. Le latéral droit des Reds, excellent depuis plusieurs mois, est le seul défenseur de ce classement, estimé à 106 M€.

Hors des 10 premières places, la meilleure progression est à mettre à l'actif d'Alphonso Davies (19 ans). Le jeune Canadien du Bayern Munich, champion d'Europe, voit aujourd'hui sa valeur évaluée à 73 M€, soit 35 M€ de plus que lors du dernier classement. La régression la plus importante concerne James Rodriguez (28 ans), estimé à 10 M€, soit 14 M€ de moins que lors du dernier classement. Everton, qui devrait recruter le Colombien du Real Madrid pour plus de 25 M€, n'a visiblement pas eu accès à la mise à jour.

IGFM avec Footmercato