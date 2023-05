lundi 22 mai 2023 • 771 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Même s'il souhaite rester au Bayern, Sadio Mané est approché par d'autres clubs. Le dernier à entrer en piste est Al Hilal (Arabie Saoudite).

Depuis cet hiver, plusieurs clubs saoudiens tentent par tous les moyens d’attirer dans leurs filets de très grands noms de la planète football. Ils espèrent concurrencer Al Nassr, qui a frappé un très grand coup en mettant la main sur Cristiano Ronaldo. Une superstar qui avait d’ailleurs été approchée par Al-Hilal l’été dernier. Mais cette opération d’envergure n’était pas allée jusqu’au bout. L’écurie saoudienne espère avoir plus de réussite avec Sadio Mané en difficulté au Bayern.



Al Hilal à la recherche de la nouvelle star



Selon les informations de Footmercato, Sadio Mané (Bayern Munich) a été approché. Concernant le Sénégalais, sa première saison en Bavière n’a pas été une réussite. Un départ cet été est évoqué par la presse allemande même si le champion d'Afrique souhaite rester au Bayern. Les médias allemands avancent d’ailleurs que l’ancien joueur de Liverpool n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel et que son club veut le vendre. Mais son salaire de 20 millions d’euros (13 milliards) par saison poserait problème.



Cela n’en serait pas un en Arabie saoudite. Mais d’après Footmercato, Sadio Mané ne compte pas céder aux avances d’Al-Hilal, lui qui veut rester et s’imposer au Bayern Munich l'année prochaine. Un défi pour le Ballon d'Or africain.