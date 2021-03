mardi 30 mars 2021 • 106 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Sadio Mané a avoué après le match nul contre l'eSwatini (1-1), qu'il y a "des choses à régler dans l'équipe" du Sénégal qui est la première nation africaine.

"Ça a été un match très compliqué. Cela prouve que dans la vie il faut essayer de toujours bosser avec du sérieux, je pense que c’est ce que l’Eswatini a fait aujourd’hui. Ils nous ont donné en échec, mais ces choses peuvent parfois arriver dans le football.

Maintenant, il faut se remobiliser et mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir remporter ces genres de match pour continuer notre progression. Il ne fallait pas perdre aujourd’hui avec tout le respecter que j’ai pour l’Eswatini. Surtout à domicile, si tu perds ces genres de match il faut se poser la question. Heureusement nous n’avons pas perdu.

Nous sommes le Sénégal et on va essayer de poursuivre la progression. Cependant, il faut reconnaitre qu’il y a des choses à régler dans cette équipe. Nous espérons que le coach et son staff le feront de la meilleure des manières pour pouvoir entamer la qualification de la Coupe du Monde, se qualifier et aller chercher la CAN qui nous reste", a-t-il dit en direct sur la RTS1.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux)