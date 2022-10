mardi 4 octobre 2022 • 393 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané déclare Karim Benzema lauréat du Ballon d'Or France Football édition 2022 dont la cérémonie est prévue la semaine prochaine. L'attaquant sénégalais a fait cette déclaration, mardi, au micro de Canal+, après le match de Ligue des champions qui opposait le Bayern au FC Viktoria Plzeň (5-0).

"Honnêtement je pense que Karim mérite cette année. Il a fait une grande saison avec le Real. Il a gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il mérite largement. Je suis content pour lui. Je sais que j'ai gagné la CAN. Je pense que ça a été vraiment un relâchement pour moi et tout le pays. Je suis très heureux d'avoir remporté ma première CAN avec le pays. Mais je pense que Karim mérite. Je le pense sincèrement (Rires)”, a-t-il reconnu avec classe et humilité.



Interpellé sur sa grosse performance (1 but et 1 passe décisive) de ce mardi soir, à l'Allianz Arena, l'international sénégalais se dit très soulagé d'avoir ouvert son compteur buts en Ligue des Champions sous ses nouvelles couleurs. "Je suis très heureux de marquer mon premier but en Champions League avec le Bayern et de faire ma première passe décisive. Donc, je suis content dans l'ensemble d'avoir participé à la victoire de l'équipe."