Président de Génération foot, club formateur de Sadio Mané, Mady Touré estime que le numéro 10 de Liverpool fait mieux que Messi et Neymar, aujourd’hui.

«Je disais il y a 5 ou 6 ans à BBC que Sadio Mané est meilleur que Messi et Neymar. Aujourd'hui, ça se confirme quand on regarde dans la durée, dans le sérieux et dans l'efficacité », a-t-il déclaré dans Les Echos. «Sadio, on le compare à qui actuellement parmi les trois meilleurs joueurs au monde?», s'interroge le président de Génération Foot.



Le propriétaire du centre de formation estime qu'aujourd’hui, si les journalistes qui votent sont vraiment dans une logique normale, Sadio Mané devrait être le deuxième joueur africain à remporter le Ballon d'or européen, puisqu’il le mérite amplement.



«Quand Messi remportait le Ballon d'or, c'est lui qui devait le prendre. Il avait tout gagné. Si Sadio était Brésilien, il aurait déjà gagné le Ballon d'or. C'est pour cela que je dis qu'on sous-estime trop les joueurs africains, même si ça commence à changer peu à peu. Notre Sadio national est aujourd'hui le meilleur joueur au monde», affirme-t-il.



Mady Touré rappelle que cette année, Sadio a gagné la Coupe d'Afrique des nations qui lui manquait dans son palmarès, il est qualifié à la Coupe du monde et il est sur tous les tableaux actuellement, il est en demi-finale de la Ligue des champions, il joue le titre. Pour le Ballon d'or africain ce "sera indiscutablement Son deuxième" clame-t-il.