iGFM (Dakar) 48 heures après leur altercation, Sadio Mané et Leroy Sané se sont retrouvés à l'entraînement, ce jeudi matin, renseigne Bild.

Sadio Mané (31 ans) a giflé Leroy Sané (27 ans) après la défaite 3-0 de mardi soir face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions, a annoncé, hier, le média allemand Bild. Ce matin, ce même média indique qu'il y a donc eu une conversation avec les patrons et les deux stars.



La séance devait commencer à 11 heures (heure de Munich, 9h heure de Dakar). Cependant, ce n'est qu'à 11h13 que les premiers professionnels et entraîneurs sont entrés sur le terrain. A 11h17, Sané était sur la pelouse entre Joshua Kimmich et Ryan Gravenberch. Peu de temps après, Mané était le dernier derrière Eric-Maxim Choupo-Moting.



Mané et Sané étaient dans le même groupe lors du premier échauffement et n'ont rien montré. Tous les deux ont même souri.



Pour rappel, le fond de l'explosion de colère était une dispute bruyante sur le terrain entre les deux lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City (0-3). Mané avait démarré à pic en prévision d'une passe vers le bas. Sané a probablement voulu le jouer brièvement.



Après le coup de sifflet final, Mané s'est alors plaint de la façon dont Sané l'avait traité et lui avait parlé. Peu de temps après, la situation s'est aggravée...



Dans la matinée, il y avait une réunion au sommet avec les patrons de Sané, Mané et du Bayern, Oliver Kahn (53) et Hasan Salihamidzic (46). On ne sait pas encore quelles seront les conséquences de l'altercation physique entre les deux stars.



