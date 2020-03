Sadio Mané et Liverpool redoutent l’annulation de la saison de Premier League

iGFM-(Dakar) L’idée de geler la saison 2019-20 prend de l’épaisseur en Angleterre. Un scénario qui serait catastrophique pour Liverpool.

La Premier League anglaise peut-elle être annulée ? Inimaginable il y a quelques jours, ce scénario est aujourd’hui clairement redouté par Jürgen Klopp et ses joueurs de Liverpool. Et pour cause, si le championnat anglais n’a pas encore été annulé, la Fédération Anglaise (FA) a annoncé ce semaine que cette mesure s’appliquait à toutes les divisions amateures suite à la gravité de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus.

Certains clubs poussent pour que la saison soit gelée

De nouveaux éléments viennent renforcer la probabilité d’une suspension totale de l’exercice, ce qui signifierait que tous les résultats enregistrés par les clubs de PL seraient rayés. Selon The Athletic, plusieurs écuries du championnat anglais souhaiteraient ce scénario malgré le tort causé à Liverpool. « On recommence et il y aura peu de perdants. Liverpool, je sais. Mais si on prend les choses dans leur globalité, honnêtement, cela n’a pas vraiment d’importance », a indiqué un représentant anonyme d’un club dans des propos accordés au site britannique, et relayés par L’Équipe.