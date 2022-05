mercredi 11 mai 2022 • 2029 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Auteur du but décisif contre Aston Villa, mardi soir, Sadio Mané (Liverpool) fait les gros titres de la presse anglaise, ce mercredi.

En inscrivant son 15e but de la saison, le Sénégalais permet à Liverpool de s'imposer à l'extérieur par 2 buts à 1 dans ce match comptant pour la 33e journée de Premier League. Une mission accomplie dans la douleur, qui permet aux hommes de Klopp de revenir à hauteur de Manchester City au classement avec 86 points, dans une fin de saison où les Reds rêvent de quadruplé. Une performance saluée par les gros journaux anglais.



«Mané sauveur» !



Liverpool a eu chaud face à Aston Villa mais a fini par s'imposer (2-1) grâce à un but de Sadio Mané à la 65e minute. Et ce mercredi, l'attaquant qui a arraché la victoire pour Liverpool fait les gros titres de la presse comme avec le Daily Mail. Même son de cloche en couverture du Daily Mirror qui titre sur un «Mané sauveur». Alors qu'il est suivi par le Barça et le Bayern, l'international sénégalais semble toujours motivé à se battre pour les Reds.