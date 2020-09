mardi 29 septembre 2020 • 377 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sauveur de Liverpool, lundi soir, contre Arsenal, Sadio Mané fait les gros titres en Angleterre, ce mercredi.

Les dernières infos sur Depay, Dest et Garcia

En Espagne, c'est surtout le mercato du Barça qui fait les gros titres. Et il y a d'abord, le cas Memphis Depay qui pose question en Catalogne. Le joueur de l'OL fait la couverture de Sport ce mercredi, car selon le journal, il est bien la priorité de Ronald Koeman. L'entraîneur du Barça insiste pour le faire venir, car il est le numéro 9 qu'il cherche, et qu'il offre d'après lui une vraie alternative face aux autres attaquants blaugranas. Concernant les autres dossiers chauds du club catalan, on est tout proche de la fin pour Sergiño Dest. D'après Mundo Deportivo, l'Ajax et le Barça seraient d'accord sur un prix de 25 M€, et il ne resterait plus qu'à fixer les échéances. Le jeune latéral serait déjà prêt à prendre l'avion pour Barcelone. Et puis, en ce qui concerne Eric Garcia, les Blaugrana pourraient faire une dernière offre à Manchester City. Ils n'iront pas jusqu'aux 30 M€ réclamés par le club anglais, car il ne reste qu'une année de contrat au jeune défenseur central, qui pourrait donc arriver libre à la fin de saison. Le Barça pourrait ainsi augmenter légèrement par rapport à sa dernière offre, et proposer 16 M€. Deuxième possibilité, les Catalans pourraient proposer Rafinha dans la transaction, pour faire baisser son prix.

Mané sauve les Reds et évite le rouge

En Angleterre, le choc de la 3e journée se déroulait hier. Liverpool recevait Arsenal, et a remporté la rencontre 3 buts à 1. Une victoire acquise notamment grâce à Sadio Mané qui a égalisé juste après l'ouverture du score par Alexandre Lacazette. Les Gunners n'ont donc pas pu profiter de l'avantage bien longtemps. Pour le Daily Mirror, c'est un « Mané chanceux » qui a porté les Reds, car il aurait pu prendre un carton rouge après un coup de coude, mais heureusement pour lui et Liverpool il n'a pas été expulsé. Même son de cloche avec The Times, qui parle d'«une évasion de Sadio Mané vers la victoire». De son côté aussi, le Daily Star met en avant le coude du Sénégalais sur Kieran Tierney, et le départ en boulet de canon des Reds depuis le début de la saison.

Joue-la comme Ronaldo !

Enfin, en Italie, un duo de la Juventus fait la Une de Tuttosport, ce mardi. Selon le quotidien transalpin, Andrea Pirlo serait de plus en plus fan de Cristiano Ronaldo. Le coach de la Vieille Dame aurait demandé à tous ses joueurs d'imiter CR7, car lorsque la Juventus a joué à 10, contre l'AS Roma, il faisait partie de ceux qui couraient le plus, selon lui. Tuttosport en rajoute et explique que le Portugais est encore plus fort depuis que Pirlo est arrivé. Il faut dire qu'il en est déjà à 3 buts en 2 rencontres, et qu'il a été particulièrement important lors du dernier match. À noter que cet amour semble être réciproque vu les mots qu'a eu Ronaldo pour son nouvel entraîneur. «La différence avec la saison dernière ? On est enfin heureux, on s'entraîne avec le sourire. Avec Pirlo l'équipe est meilleure et plus heureuse», a-t-il avoué.