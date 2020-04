Sadio Mané fête son 28e anniversaire : chronologie d’une année folle

iGFM-(Dakar) Ce vendredi 10 avril 2020, Sadio Mané fête ses 28 ans. Un anniversaire qui sera sans doute fêté autrement en raison la pandémie de Covid-19. Mais, la star sénégalaise sort en tout cas de la plus belle année de sa carrière marquée par plusieurs titres. Retour sur une folle année.

Co-meilleur buteur de Premier League

Cette consécration à Hurghada n’est pas le premier trophée personnel de l’année pour Sadio Mané. Au terme de l’exercice 2018-2019, le Sénégalais a remporté le titre de co-meilleur buteur du championnat anglais, avec son coéquipier, l’Égyptien Mohamed Salah, et l’attaquant gabonais d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Une saison marqué par un record personnel puisque c’est la première fois que Mané dépassait les 20 buts dans un championnat (22). Son ancien record était à 16 avec le Red Bull Salzbourg (2014-2015). Au total, Mané a marqué 39 buts toutes compétitions confondues avec Liverpool en 2019.

Champion d’Europe avec les Reds

L’année 2019 a connu le retour de Liverpool sur le toit de l’Europe, 14 ans après le dernier sacre des Reds (contre le Milan AC à Istanbul en 2005). Et le Sénégalais y a grandement contribué. Auteur d’un doublé en huitièmes de finale face au Bayern Munich, battu 3-1 sur l’ensemble des deux rencontres, et d’un but lors de la victoire cumulée 6-1 en quarts face à Porto, Mane a été l’un des grands artisans du sacre, malgré son mutisme en finale face à Tottenham (2-0). Mais c’est lui qui a provoqué le penalty transformé par Salah pour l’ouverture du score.

Semi-échec avec le Sénégal

Souvent placés mais jamais titrés, les Lions se sont présentés en Égypte avec le costume de favori au sacre final. Guidé par son attaquant star de 27 ans, le Sénégal voulait effacer soixante années d’échec sur le continent. Malheureusement, il a buté sur une solide équipe algérienne en finale, la deuxième du pays après 2002. Dans le tournoi égyptien Mané a marqué trois buts et délivré une passe décisive.

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe et du Mondial des Clubs

En Supercoupe de l’UEFA, Mané a claqué un doublé lors de la victoire 2-2 (5-4 TAB) face à Chelsea. Lors de la Coupe du Monde des Clubs, le Sénégalais est l’auteur de la passe décisive pour Roberto Firmino qui a inscrit l’unique but en finale face à Flamengo.

4e meilleur joueur au monde

Durant l’année 2019, le Sénégalais a étalé toute sa classe pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète. La preuve: il termine à la quatrième place du classement du Ballon d’Or 2019, derrière le sextuple vainqueur Lionel Messi (1er), son coéquipier Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Il aurait pu prétendre à une meilleure place s’il avait remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec son Sénégal.

Ballon d’Or africain

Sadio Mané se rappellera longtemps de ce mardi 7 janvier 2020. Au bord de la Mer Rouge à Hurghada en Égypte, et devant toute la famille du football africain réunie à l’occasion des CAF Awards, l’attaquant Sénégalais de Liverpool a reçu son premier prix de meilleur joueur africain de l’année. Un sacre qui vient concrétiser une année riche en titres, en records, mais légerment ternie par quelques déceptions.

100 buts en Angleterre

Souvent décisif dans les derniers instants, Sadio Mané a sauvé Liverpool à de multiples reprises cette saison et largement contribué aux 25 points d’avance que compte son équipe en tête de la Premier League. Ce jour-là, avec son but de la victoire inscrit après sa sortie du banc contre Norwich. Il s’agit de son 100e but inscrit en Angleterre.

2019 a-t-il été l’apogée de la carrière de Sadio Mané? Ou le Sénégalais peut-il aller encore plus haut? Réponse dans un an avec la CAN 2021 et le Ballon d’Or France Football, deux trophées qu’il n’a pas encore remporté.