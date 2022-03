vendredi 11 mars 2022 • 210 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le jeune attaquant Bamba Dieng a évoqué l’attachement de Sadio Mané pour l’Olympique de Marseille.

Lors d’un entretien donné à Maritima, l’attaquant de l’OM a commenté l’affection de l’attaquant des Reds pour le club marseillais. Il aimerait qu’il rejoigne le club un jour : « C’est un joueur exceptionnel. Sadio c’est quelqu’un qui travaille dur à l’entraînement et ça se voit sur ses matchs. C’est quelqu’un qui nous donne beaucoup de conseils aussi. A l’entraînement, sur les penalties, il m’appelle, me propose des idées. Il veut qu’on aille vers l’avant, qu’on progresse. Il aime beaucoup l’OM aussi. Il m’a dit qu’il regardait tous les matchs de l’OM. Dès qu’on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J’aimerais bien qu’il puisse jouer ici », a déclaré le joueur olympien de 21 ans.

À rappeler que Sadio Mané évolue avec les Reds de Liverpool depuis l’été 2016, pour un total de 111 buts et 45 passes décisives en 252 matchs. Son contrat court jusqu’en juin 2023.