iGFM (Dakar) Sadio Mané est revenu sur les deux penaltys transformés lors des matchs amicaux de juin contre la Zambie (3-1) et le Cap-Vert (2-0).

“Je me suis dit qu’il était grand temps que je reprenne mes responsabilités. C’est vrai j’avais décidé lors de la CAN 2019 de faire un break sur cette histoire de penalty, de m’exercer à l’entraînement avec mon club, Liverpool, avant de pouvoir reprendre mon rôle, c’était pour le bien de l’équipe et le peuple sénégalais", a déclaré l'international sénégalais, sur la TFM, lors d'une visite à l'Académie Génération Foot. "Maintenant, même si rien n’est jamais acquis, je sais que je m’améliore de plus en plus. Je vais continuer davantage à travaille", a rassuré Mané, qui a salué les deux succès qui ont permis aux Lions de se reprendre après les nuls décevants contre le Congo (0-0) et l'eSwatini (1-1) en mars. C'est le bon timing pour l'attaquant de Liverpool.