samedi 16 octobre 2021

iGFM (Dakar) Sadio Mané vient d'atteindre 100 buts en Premier League, ce samedi, à l'occasion de l'écrasante victoire (5-0) de Liverpool sur le terrain de Watford. L'attaquant sénégalais a réagi sur Canal+.

"Ce n'était pas facile mais je suis fier et heureux d'avoir marqué 100 buts avec Liverpool. Je suis sur la bonne voie. Je vais essayer de marquer encore beaucoup de buts. Le but que je ne vais jamais oublier, c'est celui que j'ai marqué contre Arsenal", a déclaré l'international sénégalais auteur de l'ouverture du score contre Watford d'Ismaïla Sarr.

Rappelons que Sadio Mané devient le troisième joueur africain à atteindre 100 buts en Premier League, après Didier Drogba et Mohamed Salah. C'est une belle semaine pour Mané après avoir été décisif avec la sélection sénégalaise lors de la trêve internationale.