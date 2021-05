lundi 10 mai 2021 • 179 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Malgré 14 buts et 7 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, Sadio Mané est dans le dur cette saison avec Liverpool. Dans un entretien accordé à Canal+, l’ailier des Reds a porté un regard lucide sur ses performances des derniers mois.

«Cette saison est la pire saison de ma carrière, il faut le reconnaître. Aujourd’hui, tu me poses la question (‘qu’est-ce qui ne va pas ?’), j’aurais du mal à répondre, personnellement je ne sais pas. J’ai toujours essayé d’être positif, que ça se passe bien ou mal. Je me remets en question tout le temps», a assuré l’international sénégalais, qui s’est posé beaucoup de questions sur les causes de sa méforme prolongée.

«J’ai même fait un test pour voir mon corps, ‘est-ce que je mange bien, etc’. Mais, ils ont vérifié et tout va très bien. Il faut comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas, je vais continuer à bosser et peut-être qu’avec le temps ça va passer», a conclu le finaliste de la CAN 2019. Lucide sur ses performances et travailleur, le Lion devrait parvenir à trouver les armes pour relever la tête dès le prochain exercice.