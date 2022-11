"Sadio Mané a été opéré avec succès à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le Dr Andy Williams de Londres jeudi soir", a annoncé le Bayern de Munich. Le club allemand explique que durant l'intervention, "un tendon a été rattaché à la tête de son péroné droit".



Le leader de la Bundesliga en déduit donc que son attaquant "ne sera plus disponible pour jouer avec le Sénégal lors de la Coupe du monde." Il débutera sa cure à Munich dans les prochains jours.



Pour rappel, le joueur africain de l'année s'est blessé lors de la victoire 6-1 des champions d'Allemagne contre le Werder Brême en Bundesliga le 8 novembre.





ℹ Sadio #Mané ist am Donnerstagabend in Innsbruck von Prof. Christian Fink und Dr. Andy Williams aus London erfolgreich operiert worden. Er steht damit der Nationalmannschaft Senegals für die WM nicht mehr zur Verfügung.



Gute und schnelle Genesung Sadio, wir denken an dich! ♥️