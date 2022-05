vendredi 13 mai 2022 • 795 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané peut rester à Liverpool mais à une seule condition qu'il soit respecté, a déclaré le consultant algérien Nabil Djellit, lors de l'émission les Grandes Bouches sur Canal+.

"S'il va rester à Liverpool, il faut qu'il soit respecté parce qu'on parle plus de la prolongation de Mohamed Salah que finalement des émoluments de Sadio Mané comme s'il n'était pas invité à ce niveau là. Soit Liverpool paie, il reste soit ils ne le mettent pas au niveau de Salah ou pas loin du niveau de Salah. Et donc, dans ces cas là, j'étudie les opportunités de marchés."



Mané ferait du bien au PSG



"Il n'y a un club qui n'est pas cité. Moi je pense qu'un club où il pouvait faire un bien énorme, c'est le Paris Saint-Germain. Mais, le PSG n'aura jamais la lucidité pour le prendre. Si Mbappé part, il va falloir reconstruire un projet sportif. C'est un (Sadio Mané) top joueur, candidat crédible au Ballon d'Or, fiable. Il fait des stats."



Avec Lewandowski, ça peut être un carnage au Bayern



"Barcelone n'a pas l'argent. Si Mané rejoint le Bayern avec Lewandoswki, ça peut être un carnage. Vous imanigez les deux ensemble, c'est une possibilité. Mané a besoin d'aller dans un club qui pourrait remporter la Ligue des Champions. Parfois, il est le meilleur sur le terrain mais il n'est pas considéré comme le meilleur de l'équipe et tout le monde pense que c'est Salah."