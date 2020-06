Sadio Mané : « Pourquoi je ne dévoile pas le nom de mon pire adversaire »

Qui est l’adversaire qui a le plus mis en difficulté Sadio Mané ? La réponse ne sera pas connue de sitôt. Sans toutefois répondre à cette interrogation, il a juste esquivé.

Quand on évolue au très haut niveau, on rencontre des joueurs de cette même dimension. Ayant disputé plusieurs rencontres de Premier League, de Ligue des Champions…, l’international sénégalais aura sûrement affronté un adversaire qui n’a pas du tout été facile. A l’heure de révéler l’identité de ce joueur, Mané répond à sa manière lors d’une séance de questions – réponses sur le compte Twitter de Liverpool.

« Je pense que la meilleure chose, c’est de garder le secret, sinon la prochaine fois, il sera prêt. Et je ne veux pas ça. Je veux marquer des buts pour vous les gars », a-t-il déclaré.

Certes Sadio Mané est tombé une fois dans sa carrière sur un joueur très coriace mais il garde le secret pour lui seul. Pour plus de précautions.

It's time for a superb Q&A with our #⃣🔟… 👀

🔘 Worst dressed in the squad?

🔘 Best celebration, Sadio or Bobby?

🔘 Favourite place in Senegal?#AskSadio, brought to you by @StanChart 🙌 pic.twitter.com/ZwK8feq0Rq

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 3, 2020