Mercato : Sadio Mané proposé au FC Barcelone pour remplacer Lionel Messi

iGFM (Dakar) Lionel Messi sur le départ, Sadio Mané aurait été proposé au FC Barcelone pour le mercato estival 2020/2021 pour remplacer l’Argentin qui est sur le départ.

Depuis l’annonce du départ probable de Leo Messi du FC Barcelone, mardi 25 août 2020, la liste des prétendants à sa succession s’allonge un peu plus chaque jour. Même si le prodige argentin semble irremplaçable, l’énorme trou laissé sur le front de l’attaque blaugrana devra être comblé.

Koeman connaît bien Mané

Ce jeudi 27 août, des médias espagnols et The Sun relaient l’information selon laquelle Sadio Mané a été proposé par des intermédiaires au FC Barcelone. On se rappelle que l’ailier gauche sénégalais de Liverpool s’était révélé au grand jour du côté de Southampton, alors coaché par un certain Ronald Koeman. Alors qu’il a déjà repoussé une première offre de prolongation à Liverpool, Sadio Mané ne dispose d’aucune clause libératoire. Lui qui reste sous contrat chez les Reds jusqu’en 2023. Mais son prix est évalué à 120 millions d’euros (78 milliards FCFA).