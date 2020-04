Sadio Mané révèle qu’il aurait pu signer chez un rival de Liverpool

iGFM-(Dakar) L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a révélé, au Daily Mail, qu’il aurait pu se retrouver à Manchester United avant de s’engager à Liverpool en provenance de Southampton en 2016.

Il y a quatre ans, l’international sénégalais aurait pu déposer ses valises à Old Trafford, mais cela ne s’est pas concrétisé même si son transfert à Liverpool n’était pas quelque chose que lui et son agent pensaient. Selon Mané, l’accent était mis sur les Red Devils les rivaux des Reds d’Anfield.

Aujourd’hui, l’enfant de Bambali fait les beaux jours des champions d’Europe en les propulsant au niveau supérieur. En effet, avec Sadio Mané, les Reds ont remporté la Ligue des champions, le Mondial des clubs, la Super Coupe d’Europe. Mieux, Liverpool était sur le point de remporter un premier titre de Premier League depuis 30 ans avant la suspension du football anglais en raison de la pandémie de coronavirus.

D’ailleurs, concernant cette situation, le meilleur footballeur africain n’en ferait pas un drame si les instances décidaient d’annuler la saison.« Je ne me sens pas encore champion. J’aime mon métier, j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matches et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais. Vue la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ça été difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain », a dit le joueur de 27 ans, interrogé par TalkSPORT.