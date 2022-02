mercredi 16 février 2022 • 689 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plus d'une semaine après son sacre en Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, Sadio Mané est revenu sur sa discussion avec Mohamed Salah peu avant son penalty manqué en début de rencontre.

"Il [Salah] a dit : pourquoi es-tu venu voir le gardien de but ? Je lui ai dit "parce que tu lui as parlé et je suis sûr que tu vas jouer à des jeux d'esprit, donc je vais aussi jouer à des jeux d'esprit", a révélé l'attaquant sénégalais lors d'un entretien avec Golazo.



"Nous en parlions hier et en riions, c'était assez drôle"



"Je l'ai vu parler et je suis sûr qu'il ne disait pas grand-chose. Et j'ai voulu être plus amusant qu'eux. Alors je lui ai dit que je vais le mettre dans le côté droit. J'ai dit à Salah "dis au gardien que je vais le mettre dans le côté droit", a ajouté Mané, élu meilleur joueur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football remportée par le Sénégal devant l'Egypte (0-0, TAB 4-2).