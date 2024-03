samedi 16 mars 2024 • 417 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

Actionnaire majoritaire du Club Bourges Foot 18, Sadio Mané a profité de la trêve pour se rendre en France et visiter les installations du club. Accueilli en fanfares, il a même assisté au match de Bourges qui a décroché une précieuse victoire pour son maintien en National 2. Il a expliqué pourquoi il a investi en France.

Devenu actionnaire majoritaire du club de Bourges (N2), Sadio Mané est arrivé dans le Cher, samedi, au lendemain de la victoire de son club, Al-Nassr (1-0 contre Al-Ahli), et à l'avant-veille de rejoindre la sélection sénégalaise, qui disputera deux matches à Amiens pendant la trêve internationale (face au Gabon le 22 mars et au Bénin le 26).

PUBLICITÉ

Après une réception à l'hôtel de ville et un bain de foule sur l'un des terrains annexe du stade, et avant de donner le coup d'envoi du match entre le Bourges Foot 18 et Avoine-Chinon-Cinais, déterminant dans la course au maintien en Nationale 2, le dauphin de Karim Benzema au Ballon d'Or 2022 a pris quelques instants pour répondre aux questions des nombreux médias présents au stade Jacques-Rimbault. Il leur a expliqué pourquoi il a investi dans le club.

PUBLICITÉ

« Vous connaissez le président, Cheikh Sylla, il est Sénégalais (sourire). C'est un ami à moi. On a discuté pour la première fois de ce projet il y a trois, quatre ans. Ca a pris du temps mais ça a été longuement réfléchi. Pour moi, investir en France, à Bourges, c'est la ville et le pays idéal», a-t-il expliqué.

Le numéro 10 des lions souligne qu’il s’agit là, d’un investissement pour l’avenir, mais aussi pour le présent : «Je pense que c'est les deux. Le football va tellement vite qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On va essayer de mettre tous les ingrédients pour pouvoir faire de belles choses, c'est-à-dire essayer de monter. On verra ce qui va se passer dans le futur, ce qui est sûr, c'est qu'on va se donner tous les moyens possible pour faire de belles choses ensemble.»